Повчальні та цікаві казки для дітей

Що таке казки для дітей? Дорослі сприймають їх лише як приємну розвагу, але насправді це важливий виховний елемент, тому підбирати їх слід правильно.

Як вибрати казку для дитини, щоб вона їй сподобалася

Перш за все потрібно орієнтуватися на його вік. Малюк, який ще не вміє читати самостійно, з великим задоволенням буде розглядати картинки. Казки для дітей з ілюстраціями підійдуть для діток, яким ще немає чотирьох років. Діти молодшого дошкільного віку вже розуміють, що таке добро і зло, тому через казки їм легко пояснити, як потрібно себе вести, чому важливі правильні вчинкі і інші необхідні у житті речі.

Старша дитина, яка вже вміє читати, з радістю вибере книжку на свій розсуд. У віці шести-семи років у неї вже формуються свої смаки і переваги, тому свою книжкову шафу вона краще заповнить самостійно. Батькам залишиться тільки оформити замовлення на те, що вона сама вибрала в інтернет-магазині book-ye.com.ua.

Інтернет-магазин книг "Книгарня "Є" пропонує українському читачеві найбільший вибір вітчизняної та іноземної літератури, тож тут дійсно багато хороших казок для малюків, від українських народних до зарубіжних.

Дитячі казки - цілий світ, який цікаво відкривати

Читання розглядається педагогами не тільки чудовий спосіб проведення дозвілля, а й як інструмент етичного виховання. Казки, пізнавальні розповіді і повчальні повісті знайомлять малюка з такими поняттями, як доброта, працьовитість, чесність і дружба. Книги, а особливо казки, показують, що добро завжди перемагає зло. І при цьому все робиться в ігровій формі, яка легко сприймається без зайвої повчальності.

Захоплюючі історії про пригоди казкових персонажів вчать дітей співпереживати героям, а ще вони дізнаються, як долати перешкоди і труднощі, досягати поставлених цілей.

Сьогодні видавництва пропонують дітям і батькам видатні твори кращих авторів, ефектне оформлення талановитими ілюстраторами, якісне поліграфічне виконання, сучасні дизайни і демократичні ціни.

Купівля дитячих казок - це вкладання в майбутнє дитини. Вони не тільки прищеплять їй любов до читання, але і навчать доброті, співчуттю, правильним вчинкам. І вона зможе передати це своїм дітям, коли виросте, як і книги з казками, адже сучасна поліграфія дуже якісна і покупку можна буде сміливо передавати з покоління в покоління. Таким чином придбання книг з казками стає ще і вкладенням в майбутнє.