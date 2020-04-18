Потяну ли я еще один кредит: как оценить свою долговую нагрузку

Брать кредиты нужно аккуратно

Долговая нагрузка вызывает неопределенность. Будь то краткосрочный или долгосрочный долг, кредит редко привносит позитивные изменения в бюджет в краткосрочной перспективе: чтобы потом пользоваться приобретением, для выплаты долга придется экономить. Или нет?

Выплачивать долг без ущерба экономическому благополучию семьи возможно с дисциплиной и хорошим менеджментом. Если правильно выбирать кредитные продукты и планировать выплаты, комиссия, которую вы платите своему кредитору в обмен на право использовать заемные средства, не будет доставлять дискомфорт.

Поэтому перед тем, как брать кредит на карту или кредит наличными, следует оценить риски от выплаты кредита и вероятную долговую нагрузку – советует финансовый портал Minfin.com.ua.

Далее разбираемся, что такое долговая нагрузка, и как подобрать кредит.

Как подобрать кредитные продукты

На сегодняшний день в Украине можно взять юридически заверенный кредит через такие учреждения: банк, МФО, кредитный союз, P2P-платформу. У каждого из них есть свои недостатки и преимущества.

Кредит в банке считается наиболее безопасным, так как банковский сектор наиболее регулируемый среди всех остальных. Также в банковском учреждении, помимо кредита, можно оформить рассрочку на какой-либо бытовой прибор или гаджет, взять кредитную карту и пользоваться кредитными деньгами постоянно.

В банках выгодно брать кредиты на автомобиль, квартиру, или бизнес, так как в связи с большой конкуренцией на украинском рынке можно найти ссуду под небольшие проценты.

Тем не менее, у банков достаточно жесткий скоринг заемщиков: если у вас есть проблемы с кредитной историей, вы официально трудоустроены или ваш доход, по мнению банка, не позволит покрыть расходы на кредит, скорее всего в кредите вам откажут. Также в банке можно взять кредит только на длительный период (от 12 месяцев).

Микрофинансовые организации намного лояльнее с точки зрения скоринга заемщиков: здесь микрозаймы могут получить и студенты, и пенсионеры, и те, кто не может предоставить справку о доходах.

Также в микрофинансовых организациях доступны кредиты на небольшой срок. Однако процентные ставки здесь намного выше, чем в банках, и начисляются не ежемесячно, а ежедневно. Если брать кредит на длительный период (больше месяца), кредит может оказаться невыгодным.

Кредитные союзы и P2P-платформы не так популярны в Украине, потому на рынке их представлено немного. По процентной ставке – это нечто среднее между банком и МФО.

Что такое долговая нагрузка

Долговая нагрузка в процентах – это отношение суммы ежемесячной выплаты к сумме полученного кредита, выраженное в процентах.

Оптимальный уровень долговой нагрузки позволяет выплачивать долг и проценты без просрочек и ущерба для деятельности компании, сохранить положительной ее кредитную историю.

Оптимальный уровень кредитной нагрузки всегда индивидуален, однако по советам финансовых экспертов не должен превышать 40% от ежемесячного дохода семьи.

Рассчитав индекс долговой нагрузки, вы сможете выбрать кредит и быть уверенным, что сможете оплатить его вовремя.