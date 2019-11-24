Потомки пострадавших от Голодомора могут судиться с Кремлем, - прокурор

Граждане Украины могут судиться с Россией из-за Голодомора

Юридически граждане Украины, чьи родные считаются пострадавшими или погибшими в результате устроенного коммунистическим террором геноцида, могут обращаться в международные суды для требования компенсации от Москвы.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил представитель стороны обвинения в судебном доказывании геноцида против украинского народа, бывший заместитель главы ГПУ, Николай Голомша.

По его словам, после распада СССР русские официально не осудили преступления сталинского режима. Более того, с момента восхождения на трон Путина, ватоголовые террористы и вовсе начали восхвалять убившего миллионы людей диктатора.

Именно этот факт и дает возможность украинским гражданам судиться с Москвой.

- Украинские граждане имеют формальные основания подавать на Кремль заявления о компенсации морального и материального вреда, причиненного им сталинским режимом в 1932-1933 годах. Это право им дает постановление Апелляционного суда города Киева, вынесенное Виктором Скавроником, в котором сказано, что чиновники СССР Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич признаны виновными в организации геноцида украинского народа.

Как утверждает прокурор, юридические последствия от судебного решения, а также непризнание Кремлем вины диктаторского режима Совка, дают основания для взысканий за моральный и материальный ущерб.

Напомним, акт геноцида украинского народа, организованный правительством СССР во главе со Сталиным в 1932-1933 годах, путем создания искусственного массового голода, привел к ужасной смерти по разным данным от 4 до 7 миллионов людей в сельской местности на территории Украинской ССР.