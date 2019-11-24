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Перед визитом Зеленского с памятника жертвам Голодомора убрали все цветы (ФОТО)

15:00
Зеленский возглал цветы к пустому памятнику - фото 1
Зеленский возглал цветы к пустому памятнику

То ли ради того, чтобы пресс-служба президента смогла выложить красивую фоточку, на которой лидер Зе команды с женой возлагают букет к памятнику погибшим в результате геноцида Совка против украинского народа, то ли из соображений безопасности, с мемориала вынесли все возложенные до этого цветы.

Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные и выложенные украинцами и представителями музея в соцсетях до и после прихода президента Зеленского.

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Как следует из публикаций на странице Музея Голодомора-геноцида в Facebook, с самого утра пятницы, 23 ноября, к монументу "Горькая память детства" украинцы принесли десятки букетов цветов, колосья и лампадки.

Перед визитом Зеленского с памятника жертвам Голодомора убрали все цветы (ФОТО) - фото 191783

Глава государства же прибыл к памятнику вечером, вместе с премьер-министром, спикером Верховной Рады, руководителем Генштаба и другими официальными лицами.

И уже к моменту начала официальной церемонии чествования памяти миллионов погибших от искуственно созданного голода украинцев вместо оставленных людьми цветов подножие памятника было совершенно пустым.

Перед визитом Зеленского с памятника жертвам Голодомора убрали все цветы (ФОТО) - фото 191784

Вполне может быть, что цветы убрали из соображений безопасности, хотя охране президента не составило бы никакого труда проверить букеты на наличие взрывчатки. Поэтому не исключено, что на такой дикий шаг у Зеленского пошли ради красивых фоточек.

Перед визитом Зеленского с памятника жертвам Голодомора убрали все цветы (ФОТО) - фото 191785

 

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