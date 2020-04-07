Пострадавшие в реанимации: в Харькове неизвестные напали на руководство полиции области

В Харькове топовых полицейских избили прямо у главка

Вечером в понедельник, 6 апреля, прямо возле здания полиции Харьковской области, злоумышленники проломили головы начальнику управления уголовного розыска и начальнику отдела розыска по тяжким преступлениям.

С чем связано невероятно дерзкое преступление, нацеленное на топовых подчиненных Авакова, неизвестно.

Сами менты сам факт нападения на руководство полиции области не комментировали почти сутки. Сегодня в отделе коммуникаций Главного управления нацпола в регионе информацию об избиении двоих офицеров подтвердили.

- По данному факту открыто уголовное производство, - отметили спикеры ведомства, отказавшись предоставить какие-либо подробности случившегося.

В то же время местные СМИ утверждают, что пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Что именно инкриминируют злоумышленникам, какими могли быть их мотивы и кого подозревают следователи, правоохранители также не говорят.

Примечательно, что буквально за пару дней до этого преступления министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о якобы снижении тяжких преступлений в режиме карантина по всей стране.

Только вот буквально за последние три дня в людных местах Черновцов и Николаева бандитские группировки устраивают перестрелки, а в центре родного города бессменного главы МВД прямо у рабочих мест избивают его же подчиненных.