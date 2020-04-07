Пострадавшие в реанимации: в Харькове неизвестные напали на руководство полиции области
Вечером в понедельник, 6 апреля, прямо возле здания полиции Харьковской области, злоумышленники проломили головы начальнику управления уголовного розыска и начальнику отдела розыска по тяжким преступлениям.
С чем связано невероятно дерзкое преступление, нацеленное на топовых подчиненных Авакова, неизвестно.
Сами менты сам факт нападения на руководство полиции области не комментировали почти сутки. Сегодня в отделе коммуникаций Главного управления нацпола в регионе информацию об избиении двоих офицеров подтвердили.
- По данному факту открыто уголовное производство, - отметили спикеры ведомства, отказавшись предоставить какие-либо подробности случившегося.
В то же время местные СМИ утверждают, что пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Что именно инкриминируют злоумышленникам, какими могли быть их мотивы и кого подозревают следователи, правоохранители также не говорят.
Примечательно, что буквально за пару дней до этого преступления министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о якобы снижении тяжких преступлений в режиме карантина по всей стране.
Только вот буквально за последние три дня в людных местах Черновцов и Николаева бандитские группировки устраивают перестрелки, а в центре родного города бессменного главы МВД прямо у рабочих мест избивают его же подчиненных.