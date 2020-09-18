Поставил окна на траву: 72-летнего завхоза института хотят посадить на пять лет

72-летнему пенсионеру нарисовали уголовку за несуществующее преступление

Правовой беспредел в Украине набирает обороты. Причем нацелен он совершенно не на представителей бизнеса, которые могут поднять шумиху и отбиться, а на бессильных рядовых граждан.

Например, в Харькове 72-летнего заведующего хозяйством Института низких температур хотят закрыть на пять лет просто из-за старой оконной рамы, которая несколько месяцев лежала на земле. Более того, с сотрудника ВУЗа еще и планируют содрать 1.2 миллиона гривен штрафа.

Суть невероятной дичи, приключившейся с пенсионером, описала журналист ICTV Татьяна Доцяк. Заключается она в том, что после смены двух окон в здании института завхоз решил использовать старые рамы и заменить ими те, которые находятся в еще худшем состоянии. В это время с проверкой нагрянули представители госэкоинспекции, которые выписали 800 гривен штрафа за хранение старых окон на земле.

Несмотря на полный абсурд происходящего, завхоз оплатил всю сумму и вывез рухлядь подальше. Но спустя несколько месяцев ему прислали счет на 1 миллион 200 тысяч гривен. Именно в такую сумму чиновники оценили ущерб экологии, который находящийся в почтенном возрасте мужчина нанес тем, что краска со старых рам якобы попала в почву.

При этом в Госэкоинспекции утверждают, что проблема именно в краске - следы радиации или какие-либо вредные химические вещества, за которые реально можно было оштрафовать человека, отсутствовали. Более того, для такого штрафа бравые госслужащие даже не стали брать почву на исследования.

Впрочем, попытка содрать с работающего пенсионера больше ляма - полбеды. Дело в том, что прокуроры открыли по факту загрязнения окружающей среды уголовное дело и, вместе с мусорами, пытаются приговорить завхоза к реальному сроку в пять лет лишения свободы.

К слову, сотрудники все той же экологической инспекции оценили ущерб за разлитую нефть из танкера Delfi в Черном море всего в 450 тысяч гривен.