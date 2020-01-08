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Посольство Украины в Иране удалило сообщение об исключении версии теракта на борту МАУ

13:20
Версию обстрела или теракта никто не исключает - фото 1
Версию обстрела или теракта никто не исключает

Днем в среду, 8 января, в дипломатическом представительстве нашей страны в Иране исправили свою ошибку, которая заключается в публикации преждевременных выводов о причинах катастрофы самолета в Тегеране.

На странице посольства Украины в Иране в Facebook изменили пост о трагедии возле международного аэропорта Имама Хомейни.

В МАУ утверждают, что упавший в Тегеране самолет был исправен, а экипаж не допустил ошибку

Изначально в соцетях и на сайте ведомства было опубликовано заявление с выгораживанием властей Ирана и утверждением о том, что версия теракта или ракетной атаки исключается.

Посольство Украины в Иране удалило сообщение об исключении версии теракта на борту МАУ - фото 193982

Впрочем, после заявлений МАУ о том, что борт был исправен, а пилоты не могли совершить ошибку, дипломаты решили подчистить заявление, убрав из него все слова о причинах крушения.

Посольство Украины в Иране удалило сообщение об исключении версии теракта на борту МАУ - фото 193983

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11.. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

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