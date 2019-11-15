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Пособники Медведчука устроили фестиваль "кнопкодавства" в Раде

10:00
Медведчуковец Скорик нарушил Конституцию - фото 1
Медведчуковец Скорик нарушил Конституцию / Олег Федонюк via Facebook

После того, как в стенах парламента депутат от партии Медведчука Илья Кива мастурбировал в прямом смысле, его коллеги - нардепы от ОПЗЖ решили сделать тоже самое, но в переносном.

Активисты движения "Чесно" в четверг, 14 ноября, зафиксировали новые случаи нарушения Конституции - то есть, кнопкодавство.

Кива занимался онанизмом прямо в зале Верховной Рады

На кнопки "за" вместо своих коллег нажали двое народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За життя" - одессит Николай Скорик и запорожец Александр Пономарев.

Также под подозрением оказались закарпатские внефракционные мажоритарщики Валерий Лунченко и Василий Петевка: кто-то из них двоих кнопкодави- за еще одного нардепа-земляка из Закарпатья - Роберта Горвата.

Злодеяния были зафиксированыво время голосования по предложению председателя спикера пригласить 15 ноября по сессионный зал детей и предоставить им слово для пятиминутного выступления в рамках инициативы ЮНИСЕФ, посвященной 30-й годовщине Конвенции ООН о правах ребенка.

Скорик "кнопкодавит" - 14.11.2019:

Скорик нажал зеленые кнопки за себя и за своего соседа. Вместо кого проголосовал депутат, определить трудно (по крайней мере карточки ближайших соседей Скорика - Юлии Левочкиной и Игоря Абрамовича не голосовали).

Пономарев проголосовал вместо другого запорожского нардепа в рядах фракцииМедведчука - Владимира Кальцева, который сидит рядом с ним.

Депутат Пономарев "кнопкодавит":

По третьему эпизоду кнопкодавства нет возможности точно определить, кто именно совершил нарушение. Подозрение падает на внефракционных мажоритарщиков из Закарпатья Валерия Лунченко и Василия Петьовку: кто-то из них двоих проголосовал "за", вероятно, вместо другого закарпатского мажоритарщика - Роберта Горвата, который сидит как раз между Лунченко и Петьовкой. Эти двое депутатов прибегали к кнопкодавству и в предыдущем созыве парламента.

Напомним, "кнопкодавство" - нарушение Конституции, однако по факту никакого серьезного наказания депутаты за это злодеяние не несут.

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Николай Скорик Виктор Медведчук кнопкодавство Верховна Рада Оппозиционная платформа - За життя Новости Политика
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