Послеоперационные бандажи: когда и кому они могут понадобиться

Послеоперационные бандажи нужны не только для отсутствия осложнений

Магазин медицинских товаров “Ортоп” объявляет о значительном расширении ассортимента послеоперационных бандажей.

Они позволяют уменьшить послеоперационный период, устранить возможные осложнения, а также обеспечить безопасность пациента. Рассказываем, когда и кому они могут понадобиться.

Особенности

Послеоперационный бандаж — это специальное ортопедическое изделие в виде широкой повязки на застежках, которое изготавливается из эластичной ткани. Бандаж может выпускаться в виде пояса, корсета, грации, трусов и юбки разных размеров. Это дает возможность индивидуального подбора. Также бандаж дополнительно оснащается крючками или липучками для надежной фиксации.

Бандаж послеоперационный выполняется из тканей, хорошо пропускающих воздух и не вызывающих аллергии: микроволокно, вискоза, эластан, хлопок, лайкра.

Предназначение

Главная задача — поддержка мышц живота, спины, поясницы, а также защита операционных швов. За счет дополнительного давления снижаются болевые ощущения, а послеоперационный период восстановления значительно сокращается.

Корсет послеоперационный лучше всего приобрести до операции, чтобы начать использовать его как можно скорее. Если сделать это своевременно, риск осложнений сводится к минимуму.

Преимущества

Главное преимущество — защита ослабленных мышц брюшной полости и снижение болевых ощущений. Но это не единственное преимущество. Пояс после операции помогает:

облегчить дыхательный процесс;

улучшить кровообращение в оперированных тканях;

поддержать внутренние органы;

защищать хирургический разрез от повреждений и попадания инфекции;

способствовать лучшей двигательной активности за счет уменьшения отека;

укреплять мышцы живота и спины;

улучшить общее состояние;

свести к минимуму риск осложнений.

Показания

Бандаж рекомендуется использовать при следующих состояниях:

операция на брюшной полости;

кесарево сечение;

послеродовой период;

гистерэктомия и лапаротомия;

опущение внутренних органов;

повреждения спинного мозга;

операции на позвоночнике;

травмы грудной клетки.

Противопоказания

Не стоит носить корсет или пояс, если у вас:

возникает аллергическая реакция;

на месте швов разрастаются гнойные образования;

имеются хронические заболевания кожи.

Как выбрать бандаж

Выбирая ортопедическое изделие, следует руководствоваться следующими указаниями: