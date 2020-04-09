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Послеоперационные бандажи: когда и кому они могут понадобиться

15:40
Послеоперационные бандажи нужны не только для отсутствия осложнений - фото 1
Послеоперационные бандажи нужны не только для отсутствия осложнений

Магазин медицинских товаров “Ортоп” объявляет о значительном расширении ассортимента послеоперационных бандажей.

Они позволяют уменьшить послеоперационный период, устранить возможные осложнения, а также обеспечить безопасность пациента. Рассказываем, когда и кому они могут понадобиться.

Послеоперационные бандажи: когда и кому они могут понадобиться - фото 198470

Особенности

Послеоперационный бандаж — это специальное ортопедическое изделие в виде широкой повязки на застежках, которое изготавливается из эластичной ткани. Бандаж может выпускаться в виде пояса, корсета, грации, трусов и юбки разных размеров. Это дает возможность индивидуального подбора. Также бандаж дополнительно оснащается крючками или липучками для надежной фиксации.

Бандаж послеоперационный выполняется из тканей, хорошо пропускающих воздух и не вызывающих аллергии: микроволокно, вискоза, эластан, хлопок, лайкра.

Предназначение

Главная задача — поддержка мышц живота, спины, поясницы, а также защита операционных швов. За счет дополнительного давления снижаются болевые ощущения, а послеоперационный период восстановления значительно сокращается.

Корсет послеоперационный лучше всего приобрести до операции, чтобы начать использовать его как можно скорее. Если сделать это своевременно, риск осложнений сводится к минимуму.

Преимущества

Главное преимущество — защита ослабленных мышц брюшной полости и снижение болевых ощущений. Но это не единственное преимущество. Пояс после операции помогает:

  • облегчить дыхательный процесс;
  • улучшить кровообращение в оперированных тканях;
  • поддержать внутренние органы;
  • защищать хирургический разрез от повреждений и попадания инфекции;
  • способствовать лучшей двигательной активности за счет уменьшения отека;
  • укреплять мышцы живота и спины;
  • улучшить общее состояние;
  • свести к минимуму риск осложнений.

Показания

Бандаж рекомендуется использовать при следующих состояниях:

  • операция на брюшной полости;
  • кесарево сечение;
  • послеродовой период;
  • гистерэктомия и лапаротомия;
  • опущение внутренних органов;
  • повреждения спинного мозга;
  • операции на позвоночнике;
  • травмы грудной клетки.

Противопоказания

Не стоит носить корсет или пояс, если у вас:

  • возникает аллергическая реакция;
  • на месте швов разрастаются гнойные образования;
  • имеются хронические заболевания кожи.

Как выбрать бандаж

Выбирая ортопедическое изделие, следует руководствоваться следующими указаниями:

  • тщательно подбирайте размер, чтобы товар не был слишком тугим или свободным;
  • по ширине бандаж должен покрывать швы и окружающие ткани примерно на 1-2 см;
  • используйте изделия, выполненные с добавлением натуральных тканей;
  • застежки должны надежно фиксировать корсет на теле.
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