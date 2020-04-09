Послеоперационные бандажи: когда и кому они могут понадобиться
Магазин медицинских товаров “Ортоп” объявляет о значительном расширении ассортимента послеоперационных бандажей.
Они позволяют уменьшить послеоперационный период, устранить возможные осложнения, а также обеспечить безопасность пациента. Рассказываем, когда и кому они могут понадобиться.
Особенности
Послеоперационный бандаж — это специальное ортопедическое изделие в виде широкой повязки на застежках, которое изготавливается из эластичной ткани. Бандаж может выпускаться в виде пояса, корсета, грации, трусов и юбки разных размеров. Это дает возможность индивидуального подбора. Также бандаж дополнительно оснащается крючками или липучками для надежной фиксации.
Бандаж послеоперационный выполняется из тканей, хорошо пропускающих воздух и не вызывающих аллергии: микроволокно, вискоза, эластан, хлопок, лайкра.
Предназначение
Главная задача — поддержка мышц живота, спины, поясницы, а также защита операционных швов. За счет дополнительного давления снижаются болевые ощущения, а послеоперационный период восстановления значительно сокращается.
Корсет послеоперационный лучше всего приобрести до операции, чтобы начать использовать его как можно скорее. Если сделать это своевременно, риск осложнений сводится к минимуму.
Преимущества
Главное преимущество — защита ослабленных мышц брюшной полости и снижение болевых ощущений. Но это не единственное преимущество. Пояс после операции помогает:
- облегчить дыхательный процесс;
- улучшить кровообращение в оперированных тканях;
- поддержать внутренние органы;
- защищать хирургический разрез от повреждений и попадания инфекции;
- способствовать лучшей двигательной активности за счет уменьшения отека;
- укреплять мышцы живота и спины;
- улучшить общее состояние;
- свести к минимуму риск осложнений.
Показания
Бандаж рекомендуется использовать при следующих состояниях:
- операция на брюшной полости;
- кесарево сечение;
- послеродовой период;
- гистерэктомия и лапаротомия;
- опущение внутренних органов;
- повреждения спинного мозга;
- операции на позвоночнике;
- травмы грудной клетки.
Противопоказания
Не стоит носить корсет или пояс, если у вас:
- возникает аллергическая реакция;
- на месте швов разрастаются гнойные образования;
- имеются хронические заболевания кожи.
Как выбрать бандаж
Выбирая ортопедическое изделие, следует руководствоваться следующими указаниями:
- тщательно подбирайте размер, чтобы товар не был слишком тугим или свободным;
- по ширине бандаж должен покрывать швы и окружающие ткани примерно на 1-2 см;
- используйте изделия, выполненные с добавлением натуральных тканей;
- застежки должны надежно фиксировать корсет на теле.