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Португалія відкриває двері для туристів. Але не для всіх

09:51
Португалія чекає - фото 1
Португалія чекає / Піксабей

З понеділка, 17 травня, Португалія буде відкрита для туристів майже з усіх країн Євросоюзу.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Португалії.

Заборона буде скасована для європейських країн, де менше ніж 500 випадків зараження на 100 тисяч осіб.

При цьому туристам доведеться показати доказ негативного тесту, зробленого за 72 години до польоту.

Авіакомпанії штрафуватимуть від 500 євро до 2000 євро за кожного пасажира, який сідатиме на борт без негативного тесту.

Досі Португалія дозволяла тільки рейси з робочих, навчальних потреб, питань здоров'я або з гуманітарних причин, а також для відвідування родичів.

Можливо, наступним кроком буде послаблення карантинних обмежень і тоді Португалію відкриють й для українців.

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Португалия карантин туризм Новини Мир
УНІАН
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