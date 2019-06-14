Порошенко уличили в нарушении Конституции

НКРЭКУ объявлена незаконной

Конституционный суд Украины наконец-то разобрался с делом о соответствии создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Своду законов. И пришел к выводу, что пятый президент нарушил положения Конституции.

Дело о неконституционности закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" находилось в КСУ с 2017 года, но заняться им служители Фемиды не спешили.

А уже после проигрыша Петра Порошенко на выборах рассмотрение жалоб против экс-президента началось полноценно.

Судьи признали, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, поскольку ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Так, президент не имел полномочий образовывать такие органы. Кроме того, Конституция не наделяет его правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Также не соответствует Своду законов и статус Нацкомиссии, поскольку по сути она является органом исполнительной власти, так что подписанный Порошенко документ должен был предусматривать вхождение института под крыло Кабмина.

Напомним, НКРЭКУ создал своим указом уже бывший глава государства 27 августа 2014-го. Спустя два года Рада приняла закон, регулирующий работу ведомства.

В нем указано, что Нацкомиссия - постоянно действующий независимый государственный коллегиальный орган, членов которого назначает или увольняет президент.

С работой НКРЭКУ связывают и внедрение скандальной формулы "Роттердам+", против которой долгое время выступали антикоррупционеры и члены команды Зе. Правда, в последние дни у Зеленского стали говорить, что способ закупки угля по этой формуле не так уж и плох.