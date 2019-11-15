Порошенко не пришел на 20 юбилейный допрос: Ему за это ничего не будет

Прогульщик Порошенко / пресс-служба политика

Пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 15 ноября, справил небольшой юбилей. Правда, вряд ли этим стоит гордиться.

Сегодня Петр Порошенко в 20-й раз не пришел на допрос. На этот раз - в Главную военную прокуратуру, где очень хотели узнать о его роли по "делу Иловайска”, когда части ВСУ и бойцы добробатов попали в русский "котел", что привело к многочисленным жертвам среди защитников Украины.

Порошенко был приглашен на допрос как свидетель на 10 утра , но по вызову к прокурору не явился, о причинах своего неприбытия не сообщил. Он повторно вызван на допрос на 10 утра 19 ноября, однако, скорее всего, проигнорирует и это приглашение.

Дело в том, что Петр Порошенко пользуется депутатской неприкосновенностью и тем самым открыто "забивает" на Генеральную прокуратуру, ГБР и Главную военную прокуратуру.

Если ранее Порошенко несколько раз посещал допросы, потом нет, но оправдывался занятостью, то теперь просто бойкотирует и никак не объясняет. Таким образом Порошенко саботирует реформу прокуратуры и вообще судебной системы, которой так гордился еще совсем недавно.

Столь откровенный игнор Порошенко объясняется нежеланием, во-первых, нагаваривать на себе лишнего, во-вторых, пятый президент считает это унизительным (а наказать его за прогулы никто не может), в-третьих, факт допросов и даты постоянно "сливаются" так называемым активистам, которые возжелали бы устроить травлю допрашиваемого.

В-четвертых, Порошенко справедиво винит в своих бедах блогера-тролля Андрея Портнова, которые бездумно штампует заявления на пятого президента Украины, особо не вдаваясь в доказательную базу и прочие нюансы, а просто рассчитывает "утомить" и похоронить под ворохам уголовных дел, подозрений и допросов. Таким образом, Портнов играет на руку Порошенко - он сделал ему имидж мученика, которого травят агенты "русского мира". Сам же процесс правосудия превращается в клоунаду и маргинализируется. При этом реальные дела, где есть вина Порошенко, не расследуются или сливаются.