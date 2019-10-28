Порошенко должен певице Приходько 270 тысяч - решение суда

Приходько заработала на выборах / фейсбук певицы

Предвыборная кампания Петра Порошенко была настолько бездарной, что ему прилетает за нее до сих пор.

Певица vs президент

В октябре 2019 суд вынес решение по делу певицы Анастасии Приходько против пятог президента Петра Порошенко. Судьи постановили, что пиарщики политика незаконно и без разрешения использовали образ певицы в рекламной кампании, чем причинили Приходько ужасные страдания.

Анастасия Приходько назначила Порошенко встречу в суде

Муки певицы суд оценил в 268 тысяч 940 грн и обязал Петра Порошенко заплатить девушке указанные средства. При этом суд сделал Порошенко неплохую скидку, ведь изначально Приходько настаивала на 500 тысячах.

Что произошло?

В рекламном ролике Порошенко был использован образ Приходько и он сопровождался фразой: "Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинский - это модно".

Трансляция видео осуществлялась на основании обращения "Медиа про комьюникейшн". При этом Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения. Таким образом, ролик является нарушением авторских прав певицы, говорится в резолюции суда.

Кто и зачем надоумил президента использовать образ скандальной певицы, сделавшей себе имя в России, а затем связавшейся с Юлией Тимошенко и активно ту пиарившей - не сообщается, но чувствуется рука того самого человека, чья работа обернулась для Порошенко оглушительным фиаско на выборах президента.

Когда Порошенко можно начинать платить?

Решение суда вступило в законную силу 8 октября 2019, но в реестрах по причине бюрокпратии появилось лишь сейчас. Теоретически Порошенко уже мог закрыть вопрос, однако пока никто из сторон об оплате не сообщал (Приходько у себя в фейсбуке лишь фиксирует перепосты информации о решении суда). Также, зная прижимистость Петра Порошенко, не исключено, что подаст на апелляцию, чтобы затянуть время и платить уже по более выгодному курсу.