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Популярные трендовые кольца 2020

08:00
Популярные трендовые кольца 2020 - фото 1

Мода на серебряные кольца постоянно обновляется. Секрет актуальности таких ювелирных украшений кроется в привлекательном ненавязчивом блеске и доступности. Такую продукцию может приобрести каждый желающий. Но где стоит это делать? Какие модели следует выбирать в 2020 году?

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Какие серебряные кольца заслуживают внимания в 2020 году

Особое внимание в этом сезоне следует уделить массивным кольцам из серебра, исполненным в форме печаток. Идеальный выбор — строгая по дизайну модель, украшенная крупными вставками. Также в моде украшения с гладкой отполированной поверхностью.

Массивные изделия интересно смотрятся на любых пальчиках и бывают нескольких видов:

  • продолговатые;
  • квадратные;
  • круглые.

Стилисты уверяют: блеск серебра не утяжеляет даже самый воздушный образ. Драгоценный металл позволяет добавить выразительности.

Геометрические украшения из серебра привлекают внимание чёткостью линий. Они непременно должны быть в арсенале каждой модницы. Геометрия великолепно гармонирует с массивностью. Можно смело комбинировать эти тренды сезона.

Серебряные кольца с эмалью — ювелирное открытие 2020 года. Такие изделия отличаются уникальным внешним видом. Блеск серебра вместе с эмалью смотрятся неперегруженно. Украшение позволяет сделать красивый акцент без ненужных элементов. На многих моделях присутствует узор. По форме они могут быть обычными или замысловатыми. Модель с эмалью обращает на себя внимание. Это отличный выбор для создания романтичного и загадочного образа.

Серебряные кольца с настоящим камнем — это фаворит сезона. Камень может быть драгоценным и полудрагоценным. Такое украшение подходит женщинам разных возрастов. Можно создать любой образ — от спортивного до вечернего.

Серебряные кольца, исполненные в стиле минимализма – украшение, которое никогда не утрачивает своей актуальности. На одну руку можно надевать сразу несколько моделей. В любом случае, удастся создать удачный образ.

В 2020 году самым ярким решением являются разомкнутые колечки — разрыв находится приблизительно посередине. Такие украшения имеют витки, которые не доходят друг до друга или идут внахлёст. Возможно наличие украшений. Разомкнутые колечки бывают нескольких видов:

  • витые;
  • асимметричные;
  • симметричные.

Фаланговые кольца из серебра также актуальны в 2020 году. По размеру модели различные. При выборе рекомендуется учитывать личные предпочтения. Фаланговое украшение — это несколько колец, соединённых между собой цепочкой. Смотрится оно утончённо.

Фантазийные серебряные кольца отличаются нестандартной формой и дизайном. В этом сезоне модны изделия с занимательными рисунками. Это прекрасный выбор для покупательниц, которые желают подчеркнуть свою индивидуальность.

Вне зависимости от веяний моды, покупайте исключительно качественные кольца из серебра и выглядите достойно!

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