Майк Помпео прибыл в Украину "решать вопрос со стратегическим партнерством"

Помпео готов зафиксировать курс США на поддержку Украины

На фоне запущенной в США процедуры импичмента и весьма натянутых отношений между Киевом и Вашингтоном, госсекретарь Штатов Майк Помпео прилетел в нашу столицу.

Об этом руководитель дипломатии США сообщил на своей странице в Twitter.

"Хорошо быть в Киеве сегодня. Поддержка США для Украины остается неизменной, и я собираюсь отметить это во время встреч с лидерами украинской власти для обсуждения путей, которыми мы можем улучшить наше стратегическое партнерство и усилить позиции Украины как свободного и демократического государства", - подчеркнул госсекретарь.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2020

Сегодня у Помпео запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

К слову, совершить визит вежливости и подтвердить намерения Штатов поддерживать Украину Помпео должен был уже давно, но обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к отмене его командировки.

Фактически же своим прибытием в страну Помпео засвидетельствует, что не смотря на скандалы и разбирательства внутри Штатов, его страна намерена сохранять позицию по оказанию помощи Украине в борьбе с русскими агрессорами.