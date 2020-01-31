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Майк Помпео прибыл в Украину "решать вопрос со стратегическим партнерством"

09:00
Помпео готов зафиксировать курс США на поддержку Украины - фото 1
Помпео готов зафиксировать курс США на поддержку Украины

На фоне запущенной в США процедуры импичмента и весьма натянутых отношений между Киевом и Вашингтоном, госсекретарь Штатов Майк Помпео прилетел в нашу столицу.

Об этом руководитель дипломатии США сообщил на своей странице в Twitter.

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"Хорошо быть в Киеве сегодня. Поддержка США для Украины остается неизменной, и я собираюсь отметить это во время встреч с лидерами украинской власти для обсуждения путей, которыми мы можем улучшить наше стратегическое партнерство и усилить позиции Украины как свободного и демократического государства", - подчеркнул госсекретарь.

Сегодня у Помпео запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

К слову, совершить визит вежливости и подтвердить намерения Штатов поддерживать Украину Помпео должен был уже давно, но обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к отмене его командировки.

Фактически же своим прибытием в страну Помпео засвидетельствует, что не смотря на скандалы и разбирательства внутри Штатов, его страна намерена сохранять позицию по оказанию помощи Украине в борьбе с русскими агрессорами.

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