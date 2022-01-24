Помер відомий кутюрь'є Тьєррі Мюглер

Тьєррі Мюглер помер у віці 73 років

Знаменитий французький модельєр та засновник будинку моди Mugler Тьєррі Мюглер помер в неділю, 23 січня, у віці 73 років.

Про це повідомляється на сторінці модельєра у Фейсбук. Смерть модельєра настала внаслідок природних причин.

"Зі скорботою повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року", - йдеться у останньому дописі.

Мюглер розпочав кар'єру в моді у 1970-і. Він заснував однойменний бренд, який здобув популярність, зокрема, за рахунок жіночих костюмів із корсетами, широкими плечима та вузькою талією. На початку 1990-х Мюглер випустив перший парфум «Angel», що став популярним.

У 1997 році Мюглер продав права на своє ім'я косметичному бренду Clarins, у співпраці з яким був випущений Angel. У 2002 році дизайнер оголосив про вихід на пенсію. Після цього він створював костюми для циркової компанії Cirque du Soleil та співачки Бейонсе.

Мюглер співпрацював з іншими знаменитостями. У 1992 році він одягнув Девіда Боуї на його весілля з моделлю Іман і вигадав костюми для кліпу на пісню Джорджа Майкла «Too Funky». Також він створив знамениту «мокру» сукню Кім Кардаш'ян для балу Met Gala у 2019 році.

Мюглер був відкритим геєм і черпав натхнення у ЛГБТ-спільноті.