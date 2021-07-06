Помер режисер "Смертельної зброї" Річард Доннер

Помер Річард Доннер / AFP 2021 / VALERIE MACON

Голлівудський режисер і продюсер Річард Доннер помер 5 липня у віці 91 року, повідомляє Deadline з посиланням на його дружину, продюсера Лорен Шуллер Доннер.

Річард Доннер відомий як автор кількох знакових фільмів 1970-1990-х років.

Він зняв «Супермена» (1978) з Крістофером Рівом в головній ролі. Також Доннер працював над продовженням фільму, але через розбіжності з продюсерами покинув проект, встигнувши зняти велику частину картини. Режисерська версія «Супермена 2» Доннера вийшла в 2006 році.

Доннер зняв всі чотири фільми культової франшизи «Смертельна зброя» з Мелом Гібсоном і Денні Гловером.

У 1985 році режисер випустив фільми «Бовдури» (за сюжетом Стівена Спілберга) і «Леді-яструб» з Метью Бродеріком, Рутґером Гауером і Мішель Пфайфер.

Серед інших робіт режисера - «Байки зі склепу» і «16 кварталів». Останній фільм став останнім для майстра бойовиків та останнім вдалим для Брюса Вілліса.