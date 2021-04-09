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Помер принц Філіп

14:20
Вічна пам'ять - фото 1
Вічна пам'ять

Принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов з життя 9 квітня 2021 року. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Самопочуття чоловіка королеви Великої Британії дуже погіршилось і його терміново госпіталізували до лікарні короля Едуарда VII.

Протягом деякого часу герцог Единбурзький лікувався й обстежувався там, йому також зробили операцію на серце. Проте лікарі не змогли зарадити хворобі.

Помер принц Філіп - фото 207649

Філіп був єдиним сином принца Андрія й онуком короля Греції – Георга I. Родовід принца також вказує, що він був правнуком данського короля Кристіана IX й праправнуком англійської королеви Вікторії.

Під час навчання у коледжі, Філіп познайомився із своєю майбутньою дружиною Єлизаветою ІІ, а вже у 1946 році попросив у короля дозволу одружитись з спадкоємицею престолу.

Перед укладенням шлюбу він перейшов в англіканство, відмовився від усіх своїх попередніх титулів й можливості, аби його нащадки носили його прізвище. У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едуард, граф Вессекський.

Принц Філіп пройшов на Військово-морському флоті всю Другу світову війну й отримав після неї звання старшого лейтенанта. Закінчивши службу на флоті, йому було присвоєно звання командора.

 
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Великобритания Елизавета II Принц Філіп смерть Новини Мир
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