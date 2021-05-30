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Помер посол України в Таїланді

10:30
Андрію Бешті було 45 років - фото 1
Андрію Бешті було 45 років

30 травня обірвалося життя українського дипломата Андрія Бешти.

Посол України у Таїланді Андрій Бешта помер раптово і наразі причини смерті з'ясовуються.

Відомо, що він мав повертатись до України за кілька днів, але доля розпорядилась інакше.

Бешта указом Президента був звільнений з посади посла у квітні й вже готувався до повернення в Україну з Таїланду. Президент Зеленський повідомив про смерть дипломата у твіттері.

"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким", - написав Президент.

За дипломатичними правилами, деякий час після офіційного звільнення з посади посла він ще лишається у країні перебування, закриває справи та проводить прощальні зустрічі й перемовини у статусі представника країни.

Саме цим Андрій Бешта займався протягом останніх тижнів.

Зазничимо, що на початку 2021 року помер посол України в Китаї.

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смерть дипломат Таиланд Володимир Зеленський МИД Украины Новини Украина
УП
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