Помер колишній впливовий нардеп Бондаренко
Володимир Бондаренко (1952 - 2021) / Ліга
24 серпня на 69-му році життя помер ексдепутат Володимир Бондаренко
Володимир Бондаренко був народним депутатом II-IV та VI-VII скликань (1996 - 2006, 2007 - 2014), головою столичної організації «ВО «Батьківщина».
Також політик нетривалий час був головою Київської міської адміністрації з 7 березня до 25 червня 2014 року.
Бондаренко приймав активну участь у Революції Гідності та Помаранчевій революції та вважався одним з найвпливовішихї політиків Києва першої половини 21 століття.
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