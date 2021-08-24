Помер колишній впливовий нардеп Бондаренко

Володимир Бондаренко (1952 - 2021) / Ліга

24 серпня на 69-му році життя помер ексдепутат Володимир Бондаренко

Володимир Бондаренко був народним депутатом II-IV та VI-VII скликань (1996 - 2006, 2007 - 2014), головою столичної організації «ВО «Батьківщина».

Також політик нетривалий час був головою Київської міської адміністрації з 7 березня до 25 червня 2014 року.

Бондаренко приймав активну участь у Революції Гідності та Помаранчевій революції та вважався одним з найвпливовішихї політиків Києва першої половини 21 століття.