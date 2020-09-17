Польша потребовала ареста российских авиадиспетчеров из-за смоленской катастрофы

Поляки приступили к постепенному наказанию виновных в Смоленской катастрофе

Польские следователи собираются арестовать российских авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска во время авиакатастрофы президентского самолета Ту-154. Для этого правоохранители обратились в окружной суд Варшавы.

Как утверждают местные СМИ, запрос на арест открывает возможность объявления россиян в международный розыск.

- Диспетчерам предъвялены обвинения в доведении до преднамеренной авиакатастрофы, которая повлекла гибель многих людей, - отметила пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Ева Бялик.

Как известно, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился президентский лайнер Ту-154М, в котором находились глава Польши Лех Качиньский с женой, высшее армейское руководство страны и политических партий. Все они летели на траурные мероприятий по случаю годовщины расстрела в Катыни.

Власти России не выдали полякам обломки лайнера и всячески старались повлиять на ход следствия. Впрочем, на тот момент в РФ никто не видел мирового террориста, поэтому Кремлю удалось исказить результаты Межгосударственного авиационного комитета, который списал крушение на ошибки пилотов.

Как оказалось позже, гибель 96 человек была последствием спецоперации Москвы. Российские террористы взорвали левое крыло самолета. По некоторым данным, после падения борта путинские нелюди добивали выживших.

Теперь же поляки пытаются довести расследование до ума, но достать реальных виновников трагедии уже фактически невозможно.