Политузник Кремля Клых объявил голодовку

Станислав Клых отказался от еды

Незаконно брошенный за решетку российскими террористами Станислав Клых отказался от приема пищи для того, чтобы передать крик о помощи новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Заложник Кремля надеется, что хотя бы у шестого главы государства получится вытащить его из темницы.

О голодовке политзаключенного написала на своей странице в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур, ссылаясь на мать незаконно похищенного украинца.

По ее словам, условия, в которых террористы содержат Клыха, невозможно терпеть:

"Ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное ЗАБВЕНИЕ! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем. Голодовка Стаса - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы", - описала состояние политузника правозащитница.

Как известно, незаконно похищенному узнику Кремля путинские каратели инкрминировали участие в боевых действиях на стороне Ичкерии в российско-чеченской войне. Вместе с ним по "делу" проходил Николай Карпюк.

Само собой, никто из обвиненных никогда даже не был в Чечне, но российским судьям этот факт не помешал приговорить их к 20 и 22,5 годам тюрьмы.

Еще во время "следствия" к украинцу применяли пытки, которые значительно повредили его психику. Впрочем, после незаконного осуждения преступники продолжили пытки, которые длятся долгие годы. Условия содержания узника нельзя назвать даже приближенными к человеческим.

Правозащитники центра "Мемориал" признали Клыха политзаключенным.