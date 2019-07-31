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Политический проект Коломойского сворачивает удочки, кидая людей на зарплату

Вчера, 20:20
"УКРОП" кинул работников и владельцев помещений, где были офисы - фото 1
"УКРОП" кинул работников и владельцев помещений, где были офисы

После феерической победы Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" проект "УКРОП", стал Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам совершенно ненужным. В связи с этим деятели решили закрыть все свои офисы.

Так, в среду, 31 июля, из центрального офиса "УКРОПа" на Владимирской, 12 в Киеве вывозили всю оргтехнику и мебель.

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А сотрудники главного отделения партии при этом остались без зарплат за июнь-июль этого года. Не собираются платить за работу функционеры политсилы и во всех представительствах в 24 облястях Украины.

- Позиция руководства партии "УКРОП" состоит в том, что они якобы не надеялись на провальный результат на выборах в Раду. Поэтому невыплату зарплат поясняют форс-мажором, который все должны понять, - отметил медиа-координатор Закарпатской областной организации "УПРОПа" Андрей Андрусяк.

Руководитель секретариата партии Денис Борисенко подчеркнул, что работники политсилы могут, как максимум, рассчитывать на зарплату за июнь, но и то не ясно, когда. Сейчас у партии, дескать, нету ни копейки для расчета за аренду офисов и работу сотрудников.

Самый цимес ситуации заключается в том, что сама партия в досрочных выборах не участвовала. Только лишь лидеры "УКРОПа" Игорь Палица, Ирина Констанкевич и Тарас Батенко шли по мажоритарке, а остальные представители политсилы пошли уже как "Слуги народа".

Так что, судя по всему, Игорь Коломойский попросту рассудил, что нет смысла переплачивать людям за их "лишний" труд и переключился на прибыльный проект, который может создать монокоалицию.

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УКРОП Игорь Коломойский Партия Слуга народа Новости
Громадське
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