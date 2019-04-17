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Менты снова задержали активиста из-за наклейки против Зеленского (ВИДЕО)

17 апреля, 10:40
Леонида Овчаренко отвезли в полицию из-за наклеек против Зеленского - фото 1
Леонида Овчаренко отвезли в полицию из-за наклеек против Зеленского

Утром в среду, 17 апреля, полицейские, выполняющие приказы своего шефа Арсена Авакова давить всех, кто пытается добиться не избрания Владимира Зеленского президентом Украины, упаковали активиста Леонида Овчаренко.

Представитель общественного движения "Відсіч" уже во второй раз оказался в полицейском участке из-за произвола стражей порядка.

В МВД воспользовались двоемыслием и пояснили отсутствие уголовки из-за "Слуги народа"

10 дней назад, в воскресенье, 7 апреля, 15 правоохранителей унесли его с Майдана Незалежности якобы из-за "незконной агитации". Правда, в листовках, которые раздавал Овчаренко, не было ни намека на агитацию - они содержали лишь информацию о кандидате в президенты Украины.

Сегодня же активиста задержали с наклейкой "скинемся на приват Коломойскому".

Об этом на своей странице в Facebook написала общественная деятельница Екатерина Чепура:

"Только что полиция задержала Лео Овчаренко. Сейчас он находится на Проспекте Победы, 109. Полиция не представилась. Просто схватили и затащили в участок. Прошу всех, кто может ехать в отделение".

Менты инкриминируют молодому человеку незаконную агитацию и распространение листовок.

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