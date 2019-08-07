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Полиция Британии изучает причастность Путина к отравлению Скрипалей

13:20
Скотленд-Ярд ищет доказательства причастности Путина к атаке в Солсбери - фото 1
Скотленд-Ярд ищет доказательства причастности Путина к атаке в Солсбери

Правоохранители, расследующие инцидент с применением химического оружия российскими террористами, вплотную занялись изучением роли главаря РФ Владимира Путина в этом преступлении. Если причастность ВВХ к этому акту террора докажут, политические последствия для всего мира могут быть очень серьезными.

По данным журналистов The Guardian, в Скотленд-Ярде считают, что Путин давал личное согласие на отравление Сергея Скрипаля с применением оружия массового поражения.

Трамп подписал указ об уничтожительных санкциях за отравление Скрипалей

А с учетом того, что из-за "Новичка" еще и умерла гражданка Великобритании, дополнительные санкции против РФ, в принципе, выглядят неизбежными.

- Расследование нападения продолжается. Необходимо доказать, что Путин принимал непосредственное участие. Чтобы получить европейский ордер на арест, нужно иметь дело, за которое можно обвинить в этой стране. У нас нет дела, за которое можно обвинить, - отметил глава антитеррористического управления британской полиции Нил Басу. - Так что вся загвоздка в том, что связанные с выдвижением обвинения за нападение, являются сложными.

В данный момент Великобритания официально обвинила в атаке в Солсбери двоих бойцов ГРУ РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. Правоохранители цивилизованной страны требуют экстрадиции террористов со звездами героя России. В базе Интерпола преступники числятся как разыскиваемые по всему миру.

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

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Великобритания Отравление Скрипалей химическое оружие Россия терроризм Владимир Путин Новости Мир
The Guardian
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