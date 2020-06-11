Полицейские заявились домой к активисту Стерненко

Мусора пришли к Стерненко с акцией устрашения

Судя по всему, власти так торопятся разобраться со ставшим им поперек горла заказом на посадку Стерненко, что в дело включили даже мусорской терроризм. Так, утром в четверг, 11 июня, менты заявились домой к активисту.

Все, что было нужно правоохранителям - предупредить Стерненко о том, что в случае неявки в СБУ его будут приводить в ведомство принудительно.

Только вот правильно присланная повестка и без того возлагает подобную ответственность на ее получателя, так что приход мусоров домой к экс-главе Одесского "Правого сектора" является исключительно актом запугивания.

На своей странице в Facebook Стерненко написал о том, что "наша замечательная власть таки окончательно сошла с ума":

"Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении в самозащиту. В 12:00 сегодня буду туда идти. Переулок Аскольдов, 3А в Киеве. Буду рад вас всех там видеть. Но больше всего ваша поддержка будет нужна в суде. Который будет или уже сегодня, или завтра", - подчеркнул активист.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Теперь активисту шьют уголовное дело о превышении мер самообороны. При этом с юридической точки зрения нападение группы лиц должно освобождать любого человека от ответственности за защиту себя. Пытаться посадить активиста начали после прихода к власти Зе команды. Существуют слухи о том, что заказ на расправу со Стерненко поступил в Офис генпрокурора от Андрея Портнова, который просто ненавидит все проукраинское.