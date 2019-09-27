Полевого командира Ичкерии в Берлине расстрелял киллер Путина

Убийца Зелимхана Хангошвили Вадим Степанов

Расправа над личным врагом главаря России в День независимости Украины в самом центре Берлина была акцией устрашения противостоящих террористам людей.

По данным The New York Times, немецкая полиция задержала по подозрению в убийстве полевого командира Ичкерии и экс-сотрудника антитеррористического департамента МВД Грузии Зелимхана Хангошвили гражданина России с паспортом на имя Вадима Соколова.

Реальная фамилия путинского наёмника - Степанов. Он является кадровым офицером спецслужб РФ, которого якобы приговорили на родине к 24 годам тюрьмы за убийство гендиректора оборонного предприятия "Алмаз-Антей" Игоря Климова. Той самой компании, чья ракета сбила «Боинг» рейса MH17.

На дело в Германии "Соколов" пошёл даже без разработки нормальной легенды - загранпаспорт террорист получил за 11 дней до прибытия в страну. Шенген же ему выдали в посольстве Франции по ускоренной процедуре, всего за 1 день.

В системе "Роспаспорт" никаких упоминаний о Вадиме Соколове с данными террориста вообще нет. А паспортный контроль в аэропорту он проходил. Так что налицо спецоперация, которую как минимум утверждали в Кремле.

Более того, в Федеральной службе исполнения наказаний божатся, что Степанов до сих пор сидит в колонии №11 в городе Бор и не покидал ее.

Напомним, 40-летнего Зелимхана Хангошвили убили несколькими выстрелами в голову прямо в центре Берлина. Киллер подъехал к нему на велосипеде сзади, после чего сбежал. Задержали его еще до попытки улететь в Россию.

Сам Хангошвили был известен благодаря своему участию во второй кампании войны за независимость Ичкерии. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. После поражения в войне он уехал в Грузию, но в 2015-м, пережив попытку покушения, отправился жить в Берлин.