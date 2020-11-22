Покупка плазменного телевизора в кредит через интернет

Трудно представить себе жизнь без телевизора, он есть в каждом доме. Но чтобы он действительно стал "окном в мир", не только позволяющим смотреть телевизионные программы, но и, подключившись к интернету, расширить границы информации, необходимо приобрести современный плазменный прибор.

Стоит он недешево, однако купить его может каждый, взяв товар в кредит. Украинский интернет-магазин «DomKomfort» предоставляет возможность приобрести телевизор в рассрочку без первого взноса. Познакомиться с ассортиментом «голубых экранов» вы можете на странице по адресу https://dcomfort.com.ua/ru/catalog/televizori/. Здесь есть телевизоры хорошо зарекомендовавших себя мировых брендов Sony, Samsung, Panasonic, Xiaomi, Lg широкого ценового диапазона.

Как выбрать качественный телевизор

Чтобы не ошибиться в выборе плазменного телевизионного устройства, следует не только ориентироваться на его цену, но и представлять технические характеристики, которые сказываются на качестве изображения.

Диагональ экрана. В зависимости от размеров помещения, куда вы хотите поставить телевизор, выбирайте соответствующую диагональ: в гостиную подойдут большие мониторы 52-80 дюймов (132-203 см), в детскую комнату средние – 32-46 дюймов (81-117 см), на кухню маленькие – 19-24 дюйма (48-61 см). Разрешение. От количества пикселей зависит четкость и яркость изображения. Есть три варианта разрешения. Для телевизоров до 32 дюймов подходит формат 1920х1080 пикселей. Более широкие экраны требуют разрешения 3840×2160 или 4096×2160пикселей. Частота обновления. Эта характеристика отвечает за скорость смены картинки на экране в секунду. От частоты обновления зависит восприятие изображения, плавность перехода, да и нагрузка на зрение. Оптимальной считается частота 120 Гц. Вид подсветки. В зависимости от вида подсветки находится потребление электроэнергии прибором и яркость экрана. Современные жидкокристаллические дисплеи снабжены подсветкой типа LED; OLED; QLED.

Как купить телевизор в кредит в интернет-магазине «DomKomfort»

Выбрать и приобрести бюджетный телевизор в рассрочку очень удобно и выгодно в магазине «DomKomfort».

Выгоды:

не требуется первый взнос;

определение наиболее приемлемого ежемесячного платежа и количества взносов;

справка о доходах и имеющихся кредитах не требуется;

доставка товара в любую точку Украины.

Оформление кредита

Для оформления покупки в рассрочку необходимы три условия: гражданство Украины, наличие паспорта Украины, возраст от 18 лет.

Чтобы оформить кредит, следует выполнить следующие действия:

зайти в каталог интернет-магазина и выбрать понравившуюся модель самостоятельно или с помощью консультации менеджера;

определить сумму ежемесячного платежа и срок кредита;

заполнить заявку, указав необходимые анкетные данные;

назвать время и адрес доставки.

Вот и все: после подписания договора новый телевизор придет в ваш дом и будет радовать всех домочадцев от мала до велика.