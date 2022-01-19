Поклонську не взяли послицею на далекий острів

Невиїзна / РБК

Епопея з призначенням зрадниці Наталі Поклонської послом у Кабо-Верде завершилася пшиком.

Підозрювана Україною в держзраді Поклонська, призначена раніше послом Росії в Кабо-Верде, заявила, що плани щодо її вступу на посаду "скасувалися у зв'язку з особистими обставинами".

"Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини… Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна державі", - так пояснила ситуацію сама Поклонська.

Насправді ж не виключено, що "обставинами" став дипломатичний тис з боку України та її союзників, адже призначення послом злочинця та зрадниці - це ганьба для країни, куди вона прибуває.

Зазначимо, що сама Поклонська дуже хотіла стати "послицею" й навіть пішла на заочне навчання й отримала диплом "магістра дипломатичних відносин" - наразі вона може його заламінувати й повісити десь на стіну.

У жовтні 2020 року президент Росії Володимир Путін призначив колишнього так звану "прокурорку" Криму та ексдепутатку Держдуми РФ Наталю Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.

Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської. МЗС України нагадало, що колишня прокурор російської окупаційної адміністрації у Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.