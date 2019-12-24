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Пойманную на взятке экс-замглавы ГМС Пимахову выпустили из СИЗО

11:20
Дину Пимахову отпустили под домашний арест - фото 1
Дину Пимахову отпустили под домашний арест

Судьи Высшего антикоррупционного суда Украины сменили меру пресечения для Дины Пимаховой, бывшей чиновницы, которой инкриминировали создание преступной группировки по выдаче украинского гражданства иностранцам.

Во вторник, 24 декабря, в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры весьма странно заявили о значительном послаблении меры пресечения для подозреваемой Пимаховой.

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Согласно сообщению, за выход организаторши коррупционной схемы ратовал сам прокурор, а служители Фемиды всего лишь прислушались ко мнению обвинителя.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года, - отметили в антикоррупционном ведомстве. - Обвиняемую также обязали носить электронное средства контроля, прибывать на допрос к детективу, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу".

При этом в заявлении обвинителей о содеянном Пимаховой совершенно исчезли упоминания об организации схемы раздачи паспортов для граждан России. Вместо этого в деле фигурируют лишь оформления вида на жительство в стране для гражданина Вьетнама за 1800 долларов и раздачу гражданства иранцу за 30 тысяч у.е.

Напомним, Дина Пимахова приобрела широкую известность после провальной операции антикоррупционного бюро. Тогда Пимахова сработала на опережение и обвинила НАБУ в том, что сотрудники провоцировали ее на неправомерные действия - взятку.

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