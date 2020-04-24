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Похитили человека и украли миллион долларов: в Одессе задержали опасных бандитов (ФОТО)

10:00
У злоумышленников нашли целый арсенал - фото 1
У злоумышленников нашли целый арсенал

На днях бойцы полиции Кировоградской области провели спецоперацию по задержанию организованной вооруженной группировки злоумышленников, которые в феврале угнали у одного из жителей Кропивницкого миллион баксов.

Судя по всему, именно наличие таких немалых средств у их настоящего владельца и послужило расторопности следствия, поскольку обычно менты такие преступления не раскрывают.

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Впрочем, в четверг, 24 апреля, в полиции заявили о раскрытии преступления и победе над преступниками. Как утверждают в ведомстве, 49-летний житель Кропивницкого сколотил банду, в котрую вошел 38-летний мужчина из Запорожья и 29-летний киевлянин.

Похитили человека и украли миллион долларов: в Одессе задержали опасных бандитов (ФОТО) - фото 199123

Преступники купили машину для налета, которую спрятали в арендованном гараже, а уже после кражи лидер группировки вместе с одним из подельников уехали в Одессу.

Недавно их накрыли бойцы спецназа, а по месту жительства бандитов провели обыски.

равоохранители изъяли у грабителей оружие, парики, рации и почти 900 тысяч гривен, - отметили копы. - Также были изъяты два автомата и восемь магазинов с патронами к нему, семь пистолетов различной марки и восемь магазинов к ним с патронами, почти 300 патронов калибра 5,45 мм и 9 мм, четыре гранаты РГД-5 и баллончики спецсредства слезоточивого действия".

Само собой, ни слова о какой-либо значимой на фоне награбленного преступниками сумме в полиции не сказали.

По решению суда обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления, описанного в части второй статьи 146 УК Украины - "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и части четвертой статьи 187 "Разбой".

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