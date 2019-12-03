Поехал за нормальным паспортом: на границе с Крымом поймали члена "Единой России"

Игорь Кучерявый поверил в Россию, но за нормальным паспортом все же скатался

Во вторник, 3 декабря, несущие службу на КПВВ "Каланчак" пограничники вместе с сотрудниками СБУ задержали топового коллаборанта Игоря Кучерявого. Террорист активно участвовал в захвате Крыма, входил в так называемую "самооборону", а после объявления Путина об оккупации - вступил в ряды Единой России

Само собой, с украинским паспортом пособник кремлевских захватчиков с гордостью расстался еще в 2014-м году путем модного у ватоголовых сожжения.

Правда, получив аусвайс, Кучерявый оказался разочарован его нулевой ценностью. Как оказалось, любителя Путина перестали пускать за границу, а даже на материковой части России сотни тысяч обладатели "выданных в Ростове" паспортов лишены многих прав. Так что, разочаровавшись в ценности неликвидного документа с двуглавой курицей, боевик решил съездить за биометрикой в Украину. И ему это без проблем удалось.

Упаковали террориста уже когда он находился на обратном пути в Крым. Почему этого не сделали во время выезда - неизвестно.

- По предварительным данным, он катался за украинским загранпаспортом. При прохождении паспортного контроля был задержан СБУ, поскольку он - член партии "Единая Россия", активный участник "русской весны". Сейчас его допрашивают, потом отвезут в Херсон, где состоится суд, - рассказала о ситуации заместитель командира общественного формирования "Аскер" Эвелина Арифова.

Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов утверждает, что Кучерявый без обиняков заявил задерживавшим его оперативникам о том, что "по выданному в Крыму российскому паспорту его никуда не пускают, а ездить хочется".

По какому уголовному делу проходит пособник русских, неизвестно. Вполне может быть, что производства по нему просто не существовало, а следователи будут вынуждены завести его уже по факту задержания путинского утырка.