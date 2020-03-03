Подтвержденный в Украине диагноз на коронавирус перепроверят в Лодоне

Зараженный коронавирусом мужчина приехал в Украину с женой

Биологические материалы пациента, которого во вторник, 3 марта, объявили первым зараженным Covid-19 на территории Украины, отправили в Лондон на дополнительное исследование. Об этом заявили сегодня в Центре общественного здоровья МОЗ.

Как утверждают работники ведомства, госпитализированный мужчина из Черновцов находится под контролем и в изоляции.

"По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет", - отметили в сводке медики.

По данным ЦОС, нулевой пациент в нашей стране летел из Италии в Румынию на самолете, а оттуда уже на своей машине отправился в Черновцы. На границе у него измеряли температуру, но повышенной она не была. При этом 38-летний гражданин уже был разносчиком заболевания.

Вместе с ним в машине находилась жена, у которой диагноз не подтвердился. Пока, как говорят медики, она находится в самоизоляции, но что именно подразумевает этот термин, не ясно. Ведь надеяться на сознательность человека никак нельзя, а пребывающий дома на условном карантине нуждается в как минимум доставке продуктов.

Биоматериалы супруги зараженного также уехали в Лондон, где по договору с ВОЗ должны перепроверить пять положительных и столько же отрицательных результатов из Украины.

Параллельно с информированием о ситуации в Центре общественного здоровья напомнили украинцам правила защиты от инфицирования коронавирусом:

- избегайте близкого контакта с теми, у кого проявляются симптомы ОРВИ;

- не прикасайтесь лицо немытыми руками;

- часто мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

- тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

- избегайте незащищенного контакта с дикими и домашними животными.

В случае появления симптомов респираторного заболевания, следует сразу же ограничить контакты с другими людьми и использовать защитную маску для лица, не забывая ее заменять и обеззараживать. Для тех же, кто посещал страны с зафиксированной эпидемией, рекомендации при повышении температуры или появлении кашля несколько другие - срочное обращение за медицинской помощью. Кроме того, во время кашля и чихания обязательно прикрывать нос и рот согнутым локтем или одноразовой салфеткой. Поверхности, которых касался инфицированный, нужно дезинфицировать.