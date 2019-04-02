Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ

Сеть разорвало шутками и мемами

2 апреля ЦИК обработала почти 98 % бюллетеней. Казалось бы, результаты первого тура подведены и нечего тут говорить, но народ не сдержал эмоций и принялся шутить.

Как вы знаете, лидирует по прежнему шоумен Владимир Зеленский.

Это понравилось далеко не всем.

Противники Зе были шокированы.

И не могли в это поверить.

А многие вообще пришли в ужас.