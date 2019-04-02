Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ
Сеть разорвало шутками и мемами
2 апреля ЦИК обработала почти 98 % бюллетеней. Казалось бы, результаты первого тура подведены и нечего тут говорить, но народ не сдержал эмоций и принялся шутить.
Как вы знаете, лидирует по прежнему шоумен Владимир Зеленский.
Это понравилось далеко не всем.
Противники Зе были шокированы.
И не могли в это поверить.
А многие вообще пришли в ужас.
И это мягко сказано.
Небеса тоже в шоке.
Противники Зе полагают, что вся надежда лишь на второй тур.
Другие же принялись открывать шампанс... папку с мемами.
А третьи продолжают просто за всем этим следить и есть попкорн.
Напомним, избирательные страсти наконец-то докатились и до Антарктиды. Соскучившись по делам Большой земли, бравые полярники тоже решили иъявить свою волю.
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