Владимир Зеленский Выборы президента 2019 война на Донбассе

Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ

08:30
Сеть разорвало шутками и мемами - фото 1
Сеть разорвало шутками и мемами

2 апреля ЦИК обработала почти 98 % бюллетеней. Казалось бы, результаты первого тура подведены и нечего тут говорить, но народ не сдержал эмоций и принялся шутить.

Как вы знаете, лидирует по прежнему шоумен Владимир Зеленский.

Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ

Это понравилось далеко не всем.

Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ - фото 178505
Противники Зе были шокированы.
Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ - фото 178509
И не могли в это поверить.
Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ - фото 178514
А многие вообще пришли в ужас.
Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ - фото 178506
И это мягко сказано.
Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ - фото 178508
Небеса тоже в шоке.
Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ - фото 178512
Противники Зе полагают, что вся надежда лишь на второй тур.
Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ - фото 178511
Другие же принялись открывать шампанс... папку с мемами.
Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ - фото 178507
А третьи продолжают просто за всем этим следить и есть попкорн.
Подсчёт голосов: сеть разорвало шутками и МЕМАМИ - фото 178513
Напомним, избирательные страсти наконец-то докатились и до Антарктиды. Соскучившись по делам Большой земли, бравые полярники тоже решили иъявить свою волю.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Выборы президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ЦИК подсчитала почти все голоса - фото 1
Осталось 2 %: ЦИК подсчитала почти все голоса
09:06
Кто же лидирует? - фото 1
Первый тур все: ЦИК посчитала почти 100% бюллетеней
Вчера, 22:06
Тимошенко оказывается за бортом - фото 1
Тимошенко не нужна Зеленскому: Справимся сами
Вчера, 19:15
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
Вчера, 18:15
Увага, чорний ящик - фото 1
Поле чудес: Як пояснити перемогу Зеленського у першому турі
Вчера, 14:00
Кого удивили итоги первого тура? - фото 1
Люди и манекены: Что дал понять первый тур президентских выборов
Вчера, 11:00
Загрузка...