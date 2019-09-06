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Подручный Медведчука переписал бизнес в РФ на любовницу и скрыл миллионы

18:00
Подручный Медведчука переписал бизнес в РФ на любовницу и скрыл миллионы - фото 1

Новое расследование журналистов "Схем" посвящено гражданской жене консильери Виктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, которая оказалась весьма успешной дамой, ничего для этого не предпринимая.

Неприметный соратник агента влияния России в Украине Виктора Медведчука - народный депутат и этого созыва Тарас Козак привлек всеобщее внимание после того, как на него были записаны телеканалы NewsOne, 112 Украина и ZIK. После смены собственника они стали рупора Медведчука и инструментами гибридной войны против Украины.

У скупившего украинские каналы соратника Медведчука нашли нефтедобывающий бизнес в России

Однако на этом не все, утверждают "Схемы" в своем новом расследовании. Медведчук также ввел своего партнера и в свой нефтяной бизнес в России. Правда, сделал это не напрямую, а по хитрой схеме, которую уже проворачивал ранее, когда переписал все свои миллиарды на жену - светскую львицу Оксану Марченко.

Точно также поступил и Тарас Козак, только переписал имущество и активы не на жену, а на любовницу - Наталью Лавренюк. Именно эта женщина фигурирует как партнер Марченко во владении фирм, занимающихся освоением природных богатств России на Гаврикивском нефтегазовом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Для этого львовянке быстро в 2015 выдали русское гражданство (что незаконно в Украине, но легально в РФ) и оперативно прописали в многоэтажке в Калуге.

«Незадекларована» цивільна дружина нардепа Козака веде бізнес у РФ з Медведчуком - смотрите новое расследование программы СХЕМИ:

Также на Наталью Лавренюк записаны 12 квартир в Украине и десятки земельных участков. Естественно, все это честно заработать уроженка Львова не могла (за последние 14 лет по данным налоговой женщина заработала суммарно 5 млн гривен). Все это плоды бизнеса ее гражданского мужа с Медведчуком. Такой вывод делают журналисты "Схем".

Сам Тарас Козак признал, что бизнес-партнер жены Медведчука - Оксаны Марченко - Наталья Лавренюк является его гражданской женой и матерью его ребенка, однако остальные факты подтверждать не стал, оставив это журналистам и, мы надеемся, правоохранительным органам.

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Коррупция Виктор Медведчук Оксана Марченко Схеми Тарас Козак Новости Украина
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