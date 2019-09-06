Подручный Медведчука переписал бизнес в РФ на любовницу и скрыл миллионы

Новое расследование журналистов "Схем" посвящено гражданской жене консильери Виктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, которая оказалась весьма успешной дамой, ничего для этого не предпринимая.

Неприметный соратник агента влияния России в Украине Виктора Медведчука - народный депутат и этого созыва Тарас Козак привлек всеобщее внимание после того, как на него были записаны телеканалы NewsOne, 112 Украина и ZIK. После смены собственника они стали рупора Медведчука и инструментами гибридной войны против Украины.

Однако на этом не все, утверждают "Схемы" в своем новом расследовании. Медведчук также ввел своего партнера и в свой нефтяной бизнес в России. Правда, сделал это не напрямую, а по хитрой схеме, которую уже проворачивал ранее, когда переписал все свои миллиарды на жену - светскую львицу Оксану Марченко.

Точно также поступил и Тарас Козак, только переписал имущество и активы не на жену, а на любовницу - Наталью Лавренюк. Именно эта женщина фигурирует как партнер Марченко во владении фирм, занимающихся освоением природных богатств России на Гаврикивском нефтегазовом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Для этого львовянке быстро в 2015 выдали русское гражданство (что незаконно в Украине, но легально в РФ) и оперативно прописали в многоэтажке в Калуге.

«Незадекларована» цивільна дружина нардепа Козака веде бізнес у РФ з Медведчуком - смотрите новое расследование программы СХЕМИ:

Также на Наталью Лавренюк записаны 12 квартир в Украине и десятки земельных участков. Естественно, все это честно заработать уроженка Львова не могла (за последние 14 лет по данным налоговой женщина заработала суммарно 5 млн гривен). Все это плоды бизнеса ее гражданского мужа с Медведчуком. Такой вывод делают журналисты "Схем".

Сам Тарас Козак признал, что бизнес-партнер жены Медведчука - Оксаны Марченко - Наталья Лавренюк является его гражданской женой и матерью его ребенка, однако остальные факты подтверждать не стал, оставив это журналистам и, мы надеемся, правоохранительным органам.