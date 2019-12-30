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Подросток с газовым баллончиком обнес ломбард на полмиллиона

18:00
Копы поймали дерзкого грабителя - фото 1
Копы поймали дерзкого грабителя

Одесские правоохранители задержали дерзкого грабителя одной из точек ломбардов, который умудрился вынести из заведения ювелирки на огромную сумму. Отомороженный школьник поживился пятью сотнями тысяч гривен, но теперь может сесть в тюрьму.

В полиции области отчитались о раскрытии преступления, совершенного на проспекте Добровольского в Суворовском районе Одессы.

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Как утверждают копы, молодой человек зашел внутрь помещения, распылил в лицо работницы перцовку, после чего разбил витрину и вытащил все драгоценности, которые там были.

Орудовал злоумышленник вместе со своим подельником, который находился снаружи и следил за тем, чтобы никто в ломбард никто не зашел.

Ущерб от "работы" преступников оценили в 500 тысяч гривен, а копы сумели весьма быстро найти одного из подозреваемых. Им оказался 16-летний школьник из Одессы.

- По факту разбоя открыто уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей, а полицейские устанавливают личность и местонахождение второго фигуранта производства, - отметили в полиции.

Сомнений в том, что юноша сольет своего подельника, нет абсолютно никаких: менты отлично умеют выбивать признательные показания, особенно если "общаются" не с матерыми уголовниками, а с подростками.

Обоим злоумышленникам грозит от семи до девяти лет тюрьмы, и вряд ли суд согласится на условку, поскольку действовали школотроны по предварительному сговору и четко осознавали, что делают. Так что недостижение несовершеннолетия вряд ли спасет их от наказания.

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