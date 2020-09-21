Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
Об это написала журналистка Татьяна Козырева в блоге УП.
"Что такое FinCEN и почему вам стоит следить за проектом FinCEN Files? The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN - это бюро Департамента финансов США, которое собирает ваши "подозрительные финансовые транзакции" по многим причинам. Одна из них - коррупция, другая - финансирование терроризма, торговля оружием или наркотиками ... Список причин, по которым вы можете попасть в поле зрения финансовой разведки США, длинный. FinCEN длительное время был привлечен к поиску и возврату активов "семьи Януковича". Большинство находок передали в Украину. Как ими воспользовались - риторический вопрос", - отметила журналистка.
Кто из украинцев попал в этот список?
Выбрав Украину на интерактивной карте FinCEN Files, вы увидите 489 транзакций, переданных и полученных через украинские счета на общую сумму 500 млн долларов.
А теперь пройдемся по именам. Среди лиц попавших в поле зрения FinCEN , значатся имена Виктора Януковича, братьев Клюевых, олигархов Сергея Курченко, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Петра Порошенко.
"Нажав "покажите мне банки", можно увидеть длинный список банков, через которые прошли все эти подозрительные транзакции. Есть среди них и Приватбанк, который еще недавно был в собственности Игоря Коломойского, и уже обанкротившийся Надра банк Дмитрия Фирташа, и Первый международный банк Рината Ахметова ...", - добавила Козырева.
Украинский след в FinCEN Files
- ПУМБ Рината Ахметова перечислил на внешние счета более $100 млн.
- Через банк “Восток” Владимира Костельмана из Украины ушло $7,5 млн.
- МИБ Петра Порошенко провел 81 сделку на выход $7,9 млн и вход $1,8 млн.
- Больше десятка "подозрительных" транзакций у ВТБ Банка, а также "Надра Банка" Дмитрия Фирташа, государственного "Укрэксимбанка", польского "Кредобанка". Также $1 млрд "Надра банк" Фирташа провел на счета в американских Standard Chartered и Bank of New York Mellon в 2014 году. В 2015-м банк обанкротился.
- Игорь Коломойский связан с серией операций на $240 млн, которые проводил Deutsche Bank.
- Швейцарская "дочка" МАКО Холдинга Александра Януковича, а также структуры бизнесмена Сергея Курченко проводили операции на миллионы долларов через латвийские банки (ABLV).
- Компания Андрея Клюева через JP Morgan Chase с 2010 по 2015 годы перевела в США несколько сотен миллионов долларов.
- Юрлица, зарегистрированные в Белизе, и, возможно, связанные с Юлией Тимошенко, провели через свои счета в латвийском ПриватБанке $16,5 млн в 2014 году.