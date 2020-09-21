Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко

Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко

Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.

Об это написала журналистка Татьяна Козырева в блоге УП.

"Что такое FinCEN и почему вам стоит следить за проектом FinCEN Files? The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN - это бюро Департамента финансов США, которое собирает ваши "подозрительные финансовые транзакции" по многим причинам. Одна из них - коррупция, другая - финансирование терроризма, торговля оружием или наркотиками ... Список причин, по которым вы можете попасть в поле зрения финансовой разведки США, длинный. FinCEN длительное время был привлечен к поиску и возврату активов "семьи Януковича". Большинство находок передали в Украину. Как ими воспользовались - риторический вопрос", - отметила журналистка.

Кто из украинцев попал в этот список?

Выбрав Украину на интерактивной карте FinCEN Files, вы увидите 489 транзакций, переданных и полученных через украинские счета на общую сумму 500 млн долларов.

А теперь пройдемся по именам. Среди лиц попавших в поле зрения FinCEN , значатся имена Виктора Януковича, братьев Клюевых, олигархов Сергея Курченко, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Петра Порошенко.

"Нажав "покажите мне банки", можно увидеть длинный список банков, через которые прошли все эти подозрительные транзакции. Есть среди них и Приватбанк, который еще недавно был в собственности Игоря Коломойского, и уже обанкротившийся Надра банк Дмитрия Фирташа, и Первый международный банк Рината Ахметова ...", - добавила Козырева.

Украинский след в FinCEN Files