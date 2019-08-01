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Под Житомиром неизвестные разрушили памятники воинам АТО (ФОТО)

19:00
Путинские утырки разрушили памятники погибшим героям - фото 1
Путинские утырки разрушили памятники погибшим героям

В ночь на четверг, 1 августа, в Новоград-Волынском вандалы-фанаты России уничтожили 16 памятников, установленных на местах захоронений участников войны на Донбассе. Могилы не ветеранов оставили нетронутыми, так что преступники однозначно действовали из чувства ненависти к защитникам Украины.

Об очередном устроенном ватниками ЧП сообщили сегодня в пресс-службе полиции Житомирской области, отметив, что преступников усиленно разыскивают.

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Судя по многочисленным фотографиям, которые выклывдывают жители Новоград-Волынского, вандалы не только валили надгробия, от чего те раскололись, но и лупили по ним чем-то тяжелым.

Под Житомиром неизвестные разрушили памятники воинам АТО (ФОТО) - фото 185284

Причем на акцию пособники террористов отправились не только на одно конкретное кладбище, а на несколько:

"Сегодня ночью в городе Новоград-Волынском было разбито 16 памятников героям, погибшим на войне на Востоке. Аллея Славы, кладбище Чехова. От злости не хватает слов, - написали на странице сообщества "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" в Facebook.

Под Житомиром неизвестные разрушили памятники воинам АТО (ФОТО) - фото 185283

Работавшие на месте ЧП копы квалифицировали преступление по статье 297 УК Украины - "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Преступникам грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

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война на Донбассе полиция уголовное дело терроризм Россия Новости
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