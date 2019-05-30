Под Ровно потерпел крушение военный вертолёт, четверо погибших

Все члены экипажа упавшего Ми-8 погибли

Трагедия случилась в 23:27 в среду, 29 мая, во время учебного полёта. Диспетчеры потеряли связь с бортом Ми-8, в котором находились четверо военнослужащих из 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

На место предполагаемого падения выдвинулись поисково-спасательные отряды, но помочь членам экипажа вертолета было нечем: все они погибли.

- В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих, включая командира бригады, которая дислоцируется в Бродах Львовской области, - отметили в командовании Сухопутных войск. - Вертолёт упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области.

На месте трагедии работают спасатели, полицейские и сотрудники военной прокуратуры.

Из-за ЧП среди офицеров минобороны, генштабе и командования сухопутки создали специальную комиссию по расследованию причин падения летательного аппарата. Пока же они неизвестны.

По факту крушения открыто уголовное дело.

Напомним, последний случай происшествия в небе с участием в военных случился в октябре прошлого года. Тогда самолет ВВС Украины Су-27М поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове и для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018". Погиб опытный украинский пилот, а также выступавший его напарником боец нацгвардии США.