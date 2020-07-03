Наводнение на Прикарпатье Карантин в Украине Яков Смолий война на Донбассе Досье

Под Полтавой менты сломали руку мужчине, который отказывался ложиться в больницу

03 июля, 14:00
Менты сломали руку мужчине, которого приехали задерживать - фото 1
Менты сломали руку мужчине, которого приехали задерживать

Мусора, прибывшие по вызову медиков "скорой", применили к нуждающемуся в госпитализации силу и нанесли ему увечья.

Как заявили в пятницу, 3 июля, в прокуратуре Полтавской области, ЧП произошло в Кременчуге.

Комитет Рады отказался обсуждать отставку Авакова

Патрульные, которые пытались заковать отказавшегося от госпитализации, "немного" переборщили с методами воздействия и сломали ему кости предплечья.

Как утвержлают прокурорские, инцидент случился при попытке одного из копов заломать пострадавшему руки за спину и надеть наручники.

Почему менты принудительно паковали жителя Кременчуга, неизвестно. Ведь по закону любой гражданин может отказаться от отправки в больницу, только если его пребывание вне медицинского учреждения не будет нести вред окружающим. Впрочем, даже пациентов с COVID-19 оставляют в самоизоляции.

Вполне может быть, что мужчина попросту вел себя слишком агрессивно и представлял опасность как для врачей, так и для полицейских. Но в таком случае менты все равно превысили свои полномочия.

- Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием. Проводится проверка данного факта.

Напомним, только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
МВД полиция Полтавская область уголовное дело прокуратура Новости
Без Табу
Другое на тему
Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних" - фото 1
Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних"
Вчера, 19:02
Зеленский оправдался за давления на Смолия - фото 1
Зеленский оправдался за "давление" на Смолия
Вчера, 15:09
В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала" - фото 1
В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала"
Вчера, 14:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30