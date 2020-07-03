Под Полтавой менты сломали руку мужчине, который отказывался ложиться в больницу

14:00 03 июля,

Менты сломали руку мужчине, которого приехали задерживать

Мусора, прибывшие по вызову медиков "скорой", применили к нуждающемуся в госпитализации силу и нанесли ему увечья.

Как заявили в пятницу, 3 июля, в прокуратуре Полтавской области, ЧП произошло в Кременчуге.

Патрульные, которые пытались заковать отказавшегося от госпитализации, "немного" переборщили с методами воздействия и сломали ему кости предплечья.

Как утвержлают прокурорские, инцидент случился при попытке одного из копов заломать пострадавшему руки за спину и надеть наручники.

Почему менты принудительно паковали жителя Кременчуга, неизвестно. Ведь по закону любой гражданин может отказаться от отправки в больницу, только если его пребывание вне медицинского учреждения не будет нести вред окружающим. Впрочем, даже пациентов с COVID-19 оставляют в самоизоляции.

Вполне может быть, что мужчина попросту вел себя слишком агрессивно и представлял опасность как для врачей, так и для полицейских. Но в таком случае менты все равно превысили свои полномочия.

- Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием. Проводится проверка данного факта.

Напомним, только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.