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Комитет Рады отказался обсуждать отставку Авакова

01 июля, 21:40
"Слуги народа" не хотят увольнять Авакова - фото 1
"Слуги народа" не хотят увольнять Авакова

В среду, 1 июля, правоохранительный комитет Верховной Рады решил не рассматривать проект постановления партии "Голос" об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Политическое решение о неувольнении Авакова фактически было принято на уровне Офиса президента еще в начале каденции Зеленского.

Отставка Авакова себя исчерпала – Шмыгаль

Тем не менее, нардепы партии "Голос" после очередного зашквара мусорской шоблы зарегистрировали в ВР постановление об увольнении министра, который перестроил систему под себя с отсутствием даже намека на законность. Впрочем, и "слуги народа", и сам президент тут же объявили о том, что "Аваков эффективен".

В итоге сегодня парламентарии, которые работают в правоохранительном комитете, отказались даже рассматривать документ о лишении главы МВД должности.

Как заявили в пресс-службе "Голоса", подписанный 55 нардепами документ так и не появился на заседании комитета, хотя голосов для его рассмотрения было даже больше, чем для обсуждения конституционного представления.

ольшинство членов комитета предпочли рассмотреть вопрос временной специальной комиссии по коррупции в футболе, - отметил представитель партии "Голос" Андрей Осадчук. - Мы возмущены таким решением комитета. В связи с этим призываем Раду не прятаться от сложного вопроса, а принять нужные решения для снятия с должности Авакова".

Напомним, недовольство работой Авакова назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной им реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.

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