Под Одессой в детском лагере отравились дети, 46 человек в больнице

46 детей попали в больницу после обеда в столовой лагеря

В ночь на пятницу, 12 июля, в лагере "Медик-2" в поселке городского типа Сергеевка Одесской области произошло серьезное ЧП. После отведанного в столовке учреждения обеда отдыхающие массово начали жаловаться на ухудшение самочувствия.

В итоге 46 детей из 226 отдыхающих оказались на больничных койках. Точное количество пострадавших еще неизвестно, поскольку легко заболевшие находятся в местной санчасти.

По данным Одесской облгосадминистрации, когда детворе всерьез поплохело, администрация лагеря вызвала "скорые". Медики решили отвезти 32 пострадавших в в Белгород-Днестровскую городскую многопрофильную больницу.

Остальные 14 отравившихся находятся в инфекционном отделении центральной районной больницы села Шабо.

Поскольку ситуация сложилась не очень уж радужная, врачи оставили на территории лагеря дежурную бригаду экстренной медицинской помощи.

"Состояние детей легкой и средней тяжести, дети получают всю необходимую терапию, - отметили в ОГА, - с целью установления причин отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с обследованием лагеря и инспекцией заведения по соблюдению требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов".

Отравления в лагерях, к слову, - дело абсолютно типичное для Украины. Персонал детских учреждений зачастую не придерживается никаких норм хранения и обработки продуктов, а в периоды жары те быстро приходят в негодность.