Под Львовом взорвали внедорожник с криминальным авторитетом (ФОТО)

41-летнего бизнесмена убили из-за криминальных разборок

Во вторник, 28 июля, в селе Княжий Мост Мостисского района неизвестные привели в действие бомбу, которая была заложена в Mitsubishi Pajero Тараса Иваничко.

41-летний бизнесмен из Львова садился в свой внедорожник, когда прогремел взрыв. От полученных ранений он скончался на месте.

Иваничко многие СМИ называют действовавшим в Киеве и не только криминальным авторитетом. Официально же он являлся владельцем нескольких фирм. "Атланта-АТ", которая занимается ремонтом авто, "Сват Плюс" - "строительнтсо и производство изделий из бетона, а также "Верес ЛТД" - добыча гравия и песка в Тернопольской области. Также на Иваничко записано ЧП "ЧАС", которое представляет собой ночной клуб "Юкатан" в Пустомытах.

Неофициальная деятельность бизнесмена оказалось куда более прибыльной. По данным издания Zaxid.net, Иваничко был связан с игральным бизнесом в столице, а также считался одним из лидеров криминалитета.

Убийство авторитета копы считают связанным с разборками в кругах преступников.

По факту взрыва открыто уголовное дело по пункту пятому части второй статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".