Под Львовом мент снес пешехода и уехал с места ДТП

Полицейского быстро "уволили" из органов

Неделю назад в селе Верчаны Львовской области произошла дорожно-транспортное происшествие - легковой автомобиль сбил переходившего дорогу мужчину, а водитель решил нарушить закон и скрыться с места ДТП.

В итоге пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа в критическом состоянии, а полицейские открыли уголовное дело.

Как заявили копы, в ходе расследования они вышли на своего же коллегу. Его, согласно официальным заявлениям, уже уволили с работы. Правда, скорее всего, ненадолго, поскольку традиционно представители мусорской системы восстанавливаются сразу же после слива производства.

- По данным следствия, 19 июля 34-летний правоохранитель управлял автомобилем ВАЗ-2107. Не справившись с управлением, он совершил наезд на пешехода и скрылся.

Почему о преступлении полицейские заявили только спустя семь дней после инцидента, неизвестно.

Сейчас же материалы служебного расследования передали в ГБР, где и будут пытаться довести дело до его логического завершения. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением прав на три года или без оного.

Впрочем, аналогичные производства традиционно закрывают "за отсутствием состава преступления" благодаря круговой поруке в правоохранительной системе.

Уже бывшему полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. Задержали ли подозреваемого, копы не сообщили.