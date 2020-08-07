Под Львовом депутат от "Батькивщины" нокаутировал женщину (ВИДЕО)

Степан Цмоканич ударил женщину

Во вторник, 4 августа, в Сколе Львовской области произошло ЧП с участием депутата местного райсовета Степана Цмоканича. Озверевший представитель "Батькивщины" сначала о чем-то спорил с женщиной, после чего накинулся на нее с кулаками.

На видео избиения власть имущим обычных людей обратили внимание пользователи соцсетей, которые потребовали привлечь Цмоканича к ответственности.

Судя по записи конфликта, неизвестная женщина ругалась с кем-то из родственников присутствовавшего при этом депутата. В какой-то момент оскорблениям и проклятиям начали подвергаться родные депутата, после чего у него снесло крышу.

Подойдя к оппонентке, Цмоканич втащил ей кулаком в челюсть, отправив в нокаут. После же представитель "Батькивщины" решил показать свои навыки из американского футбола и начал разгоняться чтобы снести оператора. Последний заверещал от страха так, что сумел остановить депутата голосом.

Вопиющий случай рукоприкладства Цмоканич комментировать отказался. Работала ли на месте происшествия полиция, неизвестно. Поэтому не ясно, существует ли уголовное дело по факту избиения человека. Впрочем, инцидент вполне подходит под описанное в части первой статьи 125 УК Украины нарушение - "Нанесение умышленных легких телесных повреждений". Наказывается такое всего лишь 850 гривнами штрафа.

48-летний Цмоканич пытался стать нардепом от партии Тимошенко в 2014-м году, но провалился. Спустя год он стал депутатом Сколевского райсовета и возглавил ячейку "Батькивщины". Кроме того, он является и.о. директора военного лесхоза и директором частной фирмы "Карпатбуд-Сервис".