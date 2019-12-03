Под Киевом расстреляли бизнесмена из Грузии

Тело бизнесмена из Грузии нашли в заброшенном колодце

Во вторник, 3 ноября, тело убитого предпринимателя, который прибыл в столицу Украины по делам, было обнаружено в заброшенном колодце в одном из сел под Киевом. До этого мужчина не выходил на связь несколько дней.

О том, что бизнесмена расстреляли, сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Киева.

По данным правоохранителей, 26 ноября мужчина сел в свой автомобиль в центре столицы, после чего его никто из знакомых не видел. Поскольку гражданин Грузии перестал выходить на связь, через какое-то время его знакомые начали бить тревогу.

В ходе нескольких дней поисков полицейские все же сумели обнаружить тело погибшего, на котором нашли несколько огнестрельных ранений. Поэтому заведенное уголовное дело переквалифицировали в "Умышленное убийство".

- По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, которые за материальное вознаграждение совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожение вещественных доказательств. Задержанным сообщено о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве, - рассказали в прокуратуре.

Пособникам стрелявших будут избирать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Самих же убийц следователи пока не нашли - их лица еще устанавливаются.