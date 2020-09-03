Под Киевом неизвестные устроили перестрелку прямо в кафе

В Украинке произошел настоящий бой

Во вторник, 2 сентября, в Украинке Обуховского района Киевской области произошло очередное ЧП, свидетельствующее о медленном "возвращении 90-х". Между двумя компаниями в одном из заведений общепита произошли разборки со стрельбой.

Как заявили в полиции Киевской области ночью, скрыть сам факт ЧП пытались и работники кафе, и сами участники перестрелки.

Копам с сообщением о применении оружия в месте массового скопления людей сообщил один из свидетелей. По его словам, в кафе отдыхала группа мужчин, когда к заведению явно для разборок прибыла толпа лиц кавказской национальности. В ходе конфликта сидевшие в заведении открыли огонь по прибывшим клиентам из пистолетов и ружей.

Когда на место преступления приехали полицейские, сотрудники кафе убрали вещественные доказательства и пособирали гильзы. В больницу же с огнестрельными ранениями обратились трое пострадавших. Один из них сбежал сразу после оказания помощи.

- Предоставлять полицейским объяснения участники конфликта отказались, - отметили полицейские. - Следователи открыли два уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. В то же время правоохранители уже провели два обыска на получение видеозаписей с места инцидента.

Судя по видео инцидента, стреляли по непрошеным гостям из помпового оружия.