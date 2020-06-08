Под Киевом мужчина порешил трех человек – ФОТО

Под Киевом мужчина порешил трех человек – ФОТО

В Фастове Киевской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в смерти трех человек.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Трагический инцидент произошел 7 июня. 28-летний местный житель подозревается в убийстве родной сестры и двух квартирантов. Кроме того злоумышленник тяжело ранил собственную мать.

На месте происшествия работали СОГ, наряд полиции охраны и криминалистическая лаборатория ГУ Нацполиции Киевщины. Преступник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Тела погибших - 31-летней сестры подозреваемого и два тела мужского и женского пола, личности которых устанавливают работники полиции, направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.



По факту преступления открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" ). За совершенные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

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