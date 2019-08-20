Под капотом: особенности силовых агрегатов Volkswagen

Двигатели Volkswagen становятся лишь лучше и мощнее

Немецкая компания Volkswagen не жалеет денег на разработку и внедрение новых технологий в свои автомобили.

Благодаря инновациям, машины бренда становятся более мощными и экономичными, а запчасти на Volkswagen, при должном уходе за авто, все реже требуют замены. Ярким примером могут послужить бензиновые моторы TSI, которые сегодня устанавливаются на все бензиновые модели Volkswagen (кроме внедорожника Touareg).

Преимущества моторов TSI

В силовых агрегатах Turbo Stratified Injection (TSI) впрыск топлива производится в цилиндр, а нагнетание воздуха происходит путем двойного турбонаддува. При этом объем нагнетаемого воздуха зависит от оборотов двигателя. По сравнению с традиционным турбомотором, у двигателя TSI полностью отсутствует провал в оборотах (так называемая «турбояма»), а также более грамотно реализована система охлаждения. Что касается минусов технологии TSI, к ним можно отнести недостаточный прогрев в холодное время года. Впрочем, эта проблема решается покупкой предпускового подогревателя, который нагреет двигатель и масло в нем до нужной температуры.

Особенности моторов TDI

Главное, о чем нужно помнить владельцам Volkswagen – моторы TSI не прощают некачественного обслуживания. Все расходные материалы и запчасти должны быть либо оригинальными, либо иметь соответствующую лицензию от немецкой марки. Сэкономив на расходных материалах или деталях, в дальнейшем можно получить серьезный и дорогостоящий ремонт автомобиля. Это же правило касается не только бензиновых, но и дизельных TDI (Turbo Diesel Injection) агрегатов. Двигатели TDI, работающие на «тяжелом» топливе, отличаются тем, что топливный впрыск производится под большим давлением и одновременно с этим изменяется турбинная геометрия. Благодаря такой технологии, сжигание дизельного топлива осуществляется максимально эффективно. Главными преимуществами моторов TDI и TSI являются:

экономное расходование топлива;

низкий объем вредных выбросов;

большой ресурс работы при должном обслуживании;

высокая мощность при малых объемах самого двигателя.

Всем, кто является владельцем автомобиля Volkswagen или только собирается им стать, необходимо подробно изучить каталог автозапчастей, чтобы иметь представление о ценах на обслуживание и ремонт.

Помимо производства и продаж автомобилей, немецкий концерн Volkswagen также осуществляет все сервисные и ремонтные работы. Соблюдая рекомендации производителя, обслуживая свою машину у официального дилера, можно быть уверенным в ее надежности и долговечности.