Под Ивано-Франковском расстреляли известного мецената и его жену (ФОТО)

Михаила Петрива убили в собственном кабинете

Вечером в понедельник, 27 мая, в Коломые злоумышленники вломились в дом к местному юристу и меценату Михаилу Петриву. В жилище вместе с ним находилась его жена, а дети по счастливой случайности отсутствовали.

О ЧП стало известно около 19:50, когда соседи погибших обратились к пожарным с сообщением о возгорании в доме Петрива.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС обнаружили в доме мертвую чету с огнестрельными ранениями на телах. 56-летняя женщина лежала бездыханной в одной из комнат на мансардном этаже. Владелец же дома был убит в собственном кабинете.

Огонь потушили, к дому вызвали следователей и оперативную группу. По предварительным данным, преступники расстреляли мецената, а чтобы скрыть следы преступления решили поджечь дом.

Вынесли ли злоумышленники какие-либо ценности из жилья убитого, неизвестно.

​По факту ЧП открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Юрист и меценат Михаил Петрив занимался культурным развитием родного города. Он руководил студией "Коломыя-Арт", организовывал выставки молодых художников и поэтов.