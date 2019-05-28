Под Ивано-Франковском расстреляли известного мецената и его жену (ФОТО)
Вечером в понедельник, 27 мая, в Коломые злоумышленники вломились в дом к местному юристу и меценату Михаилу Петриву. В жилище вместе с ним находилась его жена, а дети по счастливой случайности отсутствовали.
О ЧП стало известно около 19:50, когда соседи погибших обратились к пожарным с сообщением о возгорании в доме Петрива.
Прибывшие на место бойцы ГСЧС обнаружили в доме мертвую чету с огнестрельными ранениями на телах. 56-летняя женщина лежала бездыханной в одной из комнат на мансардном этаже. Владелец же дома был убит в собственном кабинете.
Огонь потушили, к дому вызвали следователей и оперативную группу. По предварительным данным, преступники расстреляли мецената, а чтобы скрыть следы преступления решили поджечь дом.
Вынесли ли злоумышленники какие-либо ценности из жилья убитого, неизвестно.
По факту ЧП открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
Юрист и меценат Михаил Петрив занимался культурным развитием родного города. Он руководил студией "Коломыя-Арт", организовывал выставки молодых художников и поэтов.