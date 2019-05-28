Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Под Ивано-Франковском расстреляли известного мецената и его жену (ФОТО)

10:40
Михаила Петрива убили в собственном кабинете - фото 1
Михаила Петрива убили в собственном кабинете

Вечером в понедельник, 27 мая, в Коломые злоумышленники вломились в дом к местному юристу и меценату Михаилу Петриву. В жилище вместе с ним находилась его жена, а дети по счастливой случайности отсутствовали.

О ЧП стало известно около 19:50, когда соседи погибших обратились к пожарным с сообщением о возгорании в доме Петрива.

Одесские полицейские потеряли вещдоки по делу о смертельном нападении на Стерненко

Прибывшие на место бойцы ГСЧС обнаружили в доме мертвую чету с огнестрельными ранениями на телах. 56-летняя женщина лежала бездыханной в одной из комнат на мансардном этаже. Владелец же дома был убит в собственном кабинете.

Под Ивано-Франковском расстреляли известного мецената и его жену (ФОТО) - фото 181692

Огонь потушили, к дому вызвали следователей и оперативную группу. По предварительным данным, преступники расстреляли мецената, а чтобы скрыть следы преступления решили поджечь дом.

Под Ивано-Франковском расстреляли известного мецената и его жену (ФОТО) - фото 181693

Вынесли ли злоумышленники какие-либо ценности из жилья убитого, неизвестно.

Под Ивано-Франковском расстреляли известного мецената и его жену (ФОТО) - фото 181694

​По факту ЧП открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Юрист и меценат Михаил Петрив занимался культурным развитием родного города. Он руководил студией "Коломыя-Арт", организовывал выставки молодых художников и поэтов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ивано-Франковская область убийство полиция уголовное дело Новости Украина
Dzerkalo
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский - гений маскировки - фото 1
Броник задом наперед и демаскировка: Хомчак и Зеленский подставились на передовой (ФОТО)
12:00
В ЦИК не уверены, что успеют к назначенной Зеленским дате - фото 1
В ЦИК говорят о срыве досрочных выборов в Раду
09:20
Курцу придется уйти из-за заигрываний с Путиным - фото 1
Австрийское правительство покарали за дружбу с Путиным
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...